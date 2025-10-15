Napetosti v Vidmu, na igrišču in ulicah

V Vidmu, kjer se ravnokar začenja nogometna tekma med Italijo in Izraelom, je stanje zelo napeto. Po poročanju tiskovne agencije Ansa je prišlo do spopadov med udeleženci množičnega shoda proti tekmi (po navedbah organizatorjev je protestnikov približno 15.000) in policijo. Nekateri protestniki so po poročanju tiskovne agencije skušali obiti policijske blokade in se tako s Trga 1. maja napotiti proti stadionu.

Pred začetkom tekme pa naj bi nekateri navijači - gledalcev tekme je približno 10.000 - izžvižgali izraelsko himno. Drugi so kot odgovor na žvižganje ploskali.