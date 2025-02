Napis o italijanski Istri razjezil Hrvate

»Nesprejemljio dejanje nevljudne provokacije.« Tako se je hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman odzval na transparent, ki so ga na dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre v Forliju razobesili mladi stranke Bratov Italije. Na njem je pisalo: »Istra, Reka in Dalmacija, italijanske zemlje«. Vodja hrvaške diplomacije je pristavil, da v današnji svobodni Evropi ni prostora za zgodovinski revizionizem.

Fotografijo transparenta je na svojem profilu Facebook objavil podžupan Forlija Vincenzo Bongiorno, ki tudi pripada Bratom Italije. Po ostrih polemikah, ki jih je sprožila pobuda mladih desničarjev, se je podžupan izgovarjal, »da ni šlo za kakšno iredentistično potezo, temveč le za izkazovanje bližine Italijanom, ki so bili primorani zapustiti rojstne kraje.«

To opravičilo vsekakor ni prepričalo hrvaškega zunanjega ministra in niti istrskih politikov, afera pa je glasno odmevala tudi v občinskem svetu v Forliju ter v lokalnih medijih. Predsednik istrske županije Boris Miletić se pri obsodbi dogodka, podobno kot minister, sklicuje na evropske vrednote.