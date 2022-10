Napolitano ima pri srcu jezikovne manjšine

Predsednik republike Sergio Mattarella je pričel posvetovanja za novo italijansko vlado. Predsednik se je najprej po telefonu pogovarjal z dosmrtnim senatorjem Giorgiom Napolitanom, ki zaradi visoke starosti in krhkega zdravja ni mogel na Kvirinal. Napolitano se je ponovno včlanil v parlamentarno skupino Avtonomij, kar priča o njegovi pozornosti do jezikovnih manjšin in avtonomij.

Poleg dveh senatorjev Južnotirolske ljudske stranke (SVP) so v tej senatni skupini levosredinska senatorja iz Trenta in Bocna – Pietro Patton in Luigi Spagnolli – ter dosmrtna senatorka Elena Cattaneo. V skupini ni več Pier Ferdinanda Casinija, ki se je tokrat priključil Demokratski stranki. Dolgoletnega parlamentarca je DS v sklopu levosredinske koalicije kandidirala v večinskem volilnem okrožju v Bologni, kjer je premagal Vittoria Sgarbija. Na septembrskih volitvah ni kandidiral Gianclaudio Bressa, ki je bil nosilni steber skupine Avtonomij, v sklopu katere je namenjal tudi veliko pozornost slovenski manjšini.

V poslanski zbornici so v okviru mešane skupine ustanovili podskupino jezikovnih manjšin, v kateri so Franco Manes iz Doline Aoste ter Južna Tirolca Manfred Shullian in Renate Gebhard, medtem ko se njun kolega Dieter Steger vanjo se še ni vpisal.