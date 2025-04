Konklave se bo začel 7. maja

Konklave za izvolitev novega papeža oz. vrhovnega poglavarja Katoliške cerkve se bo začel 7. maja popoldne. Tako je določil kardinalski zbor na današnjem dopoldanskega zasedanju pete kongregacije, ki se ga je po poročanju portala Vatican News udeležilo okoli 180 kardinalov, od tega nekaj več kot sto elektorjev. Po dopoldanski maši za izvolitev papeža (Pro eligendo Pontifice) se bodo kardinali z volilno pravico, se pravi tisti, ki še niso dopolnili 80 let (teh je 135, med njimi je tudi argentinski Slovenec Vinko Bokalič Iglič), popoldne zbrali v Sikstinski kapeli, ki je že od včeraj zaprta za javnost, ter začeli s prvimi glasovanji. Za izvolitev novega papeža je potrebna dvotretjinska večina, doseženo izvolitev pa bo kot običajno naznanil beli dim iz pečice pri kapeli, v kateri bodo po vsakem glasovanju zažgali glasovnice. V obdobju konklava kardinali ne bodo mogli komunicirati s svetom, nastanjeni pa bodo v Domu sv. Marte, kjer je drugače v času svojega pontifikata bival tudi pokojni papež Frančišek.

Drugače se v rimski baziliki Marije Snežne, kamor so v soboto po pogrebni maši pokopali papeža Frančiška, nadaljuje množično romanje vernikov na njegov grob. Od 27. aprila, ko je bilo mogoče obiskati grobnico, je to po podatkih, ki so jih posredovali mediji, storilo že okoli 70.000 ljudi. Pokojnega papeža so se spomnili tudi med mašo na drugo velikonočno oz. belo nedeljo na Trgu sv. Petra, s katero se je zaključil tudi jubilej najstnikov, ki se ga je udeležilo več deset tisoč mladih iz vsega sveta. Med udeleženci je bila tudi večja skupina mladih Slovencev s Tržaškega in Goriškega.