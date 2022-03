Narodni dom v Trstu: dogovor med fundacijo in univerzo

Fundacija Narodni dom in Univerza v Trstu sta prejšnji teden dosegli dogovor o prenosu lastništva tržaškega Narodnega doma na omenjeno fundacijo oz. slovensko narodno skupnost v Italiji, pri čemer bo univerza še naprej lahko uporabljala prostore objekta. Kdaj bo prišlo do podpisa o prenosu lastništva, še ni znano, se bo pa vedelo v prihodnjih dneh.

Danes zapade 90-dnevni rok za dosego dogovora o prenosu lastništva Narodnega doma, kot že rečeno pa je bil dogovor med Fundacijo Narodni dom in tržaško univerzo dosežen že pretekli teden, pravi predsednik fundacije Rado Race. Na podlagi omenjenega dogovora bi univerza še naprej uporabljala prostore objekta, katerega lastnica bi postala fundacija oz. slovenska narodna skupnost. V stavbi bi še naprej delovala Narodna in študijska knjižnica, uredili bi tudi sejno sobo za potrebe fundacije, dogovor predvideva tudi določila o upravnih stroških. Kdaj bodo dogovor dejansko podpisali, še ni znano, to se bo izvedelo v prihodnjih dneh.

Morda pa bo do podpisa prišlo v prostorih tržaške prefekture, kjer je 7. marca dopoldne potekal spoznavni sestanek med tržaškim prefektom in vladnim komisarjem za Furlanijo - Julijsko krajino Annunziatom Vardejem in člani skupnega predstavništva slovenske narodne skupnosti. Drugače so na srečanju sogovorniki obravnavali še nekatera druga odprta vprašanja, v prvi vrsti vprašanje dvojezičnega poslovanja prefekture: le-to dejansko ne poteka zaradi pomanjkanja zaposlenih, je bilo rečeno, zato bi bilo to službo potrebno obnoviti, pri čemer bodo v prihodnjih tednih preučili morebitne možnosti. Prefekt Vardè se je vsekakor zavzel za rešitev tega vprašanja, katere možnosti naj bi bile na obzorju, pa se uradno ne govori, čeprav se omenja možnost podpisa konvencije z deželno upravo FJK za koriščenje osebja Urada za slovenski jezik.

Prefekt se je zavzel tudi za rešitev vprašanja Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK ter za poskus reševanja vprašanja politične zastopanosti slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu skladno s 26. členom zaščitnega zakona št. 38/2001, ki predvideva določila za olajšanje izvolitve slovenskih kandidatov. Drugače je Vardè predlagal, da bi do sestankov s skupnim predstavništvom prihajalo vsake tri mesece, sam pa bo stopil tudi v stik z notranjim ministrstvom za določitev datuma sestanka vladnega omizja za slovensko narodno skupnost.