Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte

V višinah bo proti nam občasno pronical nekoliko bolj svež in vlažen zrak, kar bo zlasti v popoldanskih urah povečevalo krajevno nestanovitnost. Od danes do vključno četrtka bo delno jasno do spremenljivo oblačno, predvsem v popoldanskih urah bo več oblakov in bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo danes in v četrtek nekoliko manj verjetne ob morju. Arso je zaradi neviht objavil rumeno opozorilo od danes do vključno četrtka povečini od 10. do 20. ure.

V soboto in nedeljo se bo okrepil greben toplejšega in bolj suhega zraka, ki bo zagotovil stanovitnejše vreme ob nekoliko višjih temperaturah.