Nastopil bo čas ploh in neviht

Ozračje se je v zadnjih dneh občutno otoplilo, najvišje dnevne temperature se razen ob morju vzpenjajo do okrog 20 stopinj Celzija. Anticiklon nam bo do do vključno petka zagotovil prevladujoče sončno vreme. Nato bosta na vrsti dve vremenski fronti, ki bosta destabilizirali ozračje.

Vreme se bo prvič poslabšalo v soboto, drugič v ponedeljek. Od sobote do ponedeljka bo vsekakor prevladovala spremenljiva oblačnost z morebitnimi delnimi razjasnitvami ali obdobji sončnega vremena. Pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v popoldanskih urah. V višinah se bo našim krajem spet približeval hladnejši zrak, v prizemlju pa se bo sprva zadrževal topel zrak in se bodo zemeljska tla ob delnih razjasnitvah in že močnem sončnem žarčenju občutno segrevala. Povečevala se bo tako nestanovitnost, kar je značilno za pomladne mesece. Pojavljale se bodo tako prve plohe in nevihte.

Od torka se bo ozračje prehodno kar precej ohladilo. Več dni bo nato prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme.