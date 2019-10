Natakarjev ni in ni

Kuharjev in natakarjev je vedno manj, potrjujejo lastniki gostiln in barov. »Ker ne gre drugače, se obračamo na gostinske šole na Poljskem in Madžarskem,« pravi predsednik tržaških gostincev Bruno Vesnaver. Zaskrbljeni so tudi na Krasu. »Vsako poletje se je prišel kdo ponudit, letos prvič niti eden,« pove Paola Zivic, upraviteljica gostilne v Zgoniku in predsednica gostinske sekcije Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ).

O težavah poročajo z vseh koncev Italije, zlasti z letovišč, kjer poleti javni lokali delujejo z visokimi obrati. »Težave so tudi na Hrvaškem. Vem, da so morali uvoziti 8000 natakarjev iz Srbije ter Bosne in Hercegovine,« doda Vesnaver. Po njegovem so se časi spremenili. »Pride mlad, ki išče delo, in me kot prvo vpraša, do katere ure bo delal in koliko bo zaslužil. Začeti bi bilo treba pri starših. Otroke bi morali vzgajati k požrtvovalnosti. Ker pa te ni, moramo krpati luknje tako, da pokličemo na Poljsko in Madžarsko.«

Upraviteljica goriške gostilne Vesna Primožič se strinja, da je za poklic, ki terja žrtvovanje praznikov, premalo pripravljenosti. »Pri nas na srečo nimamo težav, ker so se otroci sami od sebe odločili, da se zaposlijo v gostilni. Mi pa drugi kolegi pravijo, da je res problem.«