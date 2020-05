Naval Slovencev na Hrvaško

Razmere na hrvaško-slovenskih mejnih prehodih so se umirile šele sredi noči, danes pa v Istri že nastajajo novi zastoji. Na mejnem prehodu Sečovlje je bilo treba včeraj za vstop na Hrvaško čakati kar štiri ure in pol, na prehodu Dragonja pa štiri ure. Na Hrvaško se je odpravilo veliko Slovencev, ki imajo tam počitniške hiše in plovila, v zastoje pa so ostali ujeti dnevni migranti. Dolge kolone nastajajo zaradi poostrenega nadzora na hrvaški strani meje. Hrvaški policisti namreč preverjajo razloge za vstop na Hrvaško za vsakega posameznega potnika v skladu s hrvaškimi epidemiološkimi ukrepi. Na Sočergi je bilo treba za vstop na Hrvaško čakati okoli tri ure, na Jelšanah ter Petrini pa za vstop na območje Kvarnerja med uro in dvema.

Tudi na Jelšanah, kot drugod, je šlo večinoma za slovenske lastnike nepremičnin in plovil na Hrvaškem, ki morajo pri vstopu pokazati potrdilo o lastništvu. Slovenskim gostom je na mejnem prehodu Jelšane dobrodošlico zaželel kar hrvaški minister za turizem Gari Cappelli, ki se je tudi opravičil zaradi tako dolgih čakalnih dob. Cappelli je pozdravil odločitev Slovenije, da ukine nujno sedemdnevno karanteno po vrnitvi iz tujine, med tem je Hrvaška svoje meje za državljane EU odprla že v nedeljo.