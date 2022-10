Necepljeni zdravstveniki se vračajo, maske v bolnišnicah ostajajo

Na današnji seji vlade je ekipa premierke Giorgie Meloni odobrila povratek v službo za vse zdravstvenike, ki so bili suspendirani, ker se niso cepili proti covidu-19. Necepljeni zdravniki in zdravstveniki se bodo na svoja delovna mesta lahko vrnili jutri.

Edini ukrep, ki so ga podaljšali, je obvezno nošenje mask v bolnišnicah, zdravstvenih ustanovah, domovih starejših občanov in tistih za dolgotrajno oskrbo. Odredba nekdanjega zdravstvenega ministra Roberta Speranze namreč velja še danes: če se vlada ne bi odločila za podaljšanje, bi zapoved nošenja mask samodejno prenehala veljati, proti čemur so se opredelile številne stanovske organizacije zdravstvenikov.