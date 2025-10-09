Nedeljska Barcolana s šibkimi krajevnimi vetrovi

Od jutri do vključno nedelje bo v FJK prevladovalo povečini sončno vreme z morebitno občasno zmerno oblačnostjo in ne bo omembe vrednih vetrov. Ob okrepitvi anticiklona nad zahodno Evropo bo nastalo obsežno polje visokega zračnega tlaka, ki bo segalo vse do vzhodnoevropskih držav, pri čemer bodo razlike v zračnem tlaku na širšem območju razmeroma majhne.

Na nedeljski Barcolani bo vreme za množice ljudi, ki bodo preplavile Trst in okolico, kot naročeno, toplo in sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami okrog ali rahlo nad 20 stopinjami Celzija. Amaterski jadralci bodo lahko ob plitvem morju in skromnem vetru tekmovali sproščeno in umirjeno. Favoriti za končno zmago pa bodo lovili vsako še tako skromno sapico, ki bo zanje verjetno dovolj, da bodo regatno polje prejadrali v dostojnem in morda z nekoliko sreče tudi kolikor toliko spoštljivem času.

Jadralci bodo v nedeljo v Tržaškem zalivu lahko računali le na šibke in verjetno začasne krajevne vetrove. V nočnih urah, ko bo kopno za več stopinj Celzija hladnejše od morja, ki ima trenutno 20 stopinj Celzija, bo od severovzhoda pihljal šibak kopni veter. Po zdajšnjih izračunih bo lahko v prvih jutranjih urah dosegal hitrost do največ kakih 15 kilometrov na uro ali morda kaj malega več. S soncem pa se bodo temperaturne razlike med kopnim in morjem naglo izravnavale in bo kopni veter začel slabeti.