Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Nekaj receptov s suhim paradižnikom

Pogosto me na cesti ustavijo znanci in mi povedo svoje mnenje o receptih, ki jih objavljam. Včasih so mnenja pozitivna, včasih ne, včasih tudi destruktivno negativna. A tako je, vsak ima pravico do lastnega mnenja, o tem so me podučila dolga leta novinarstva in če sem zaradi odobravanja zadovoljen, se kritik ne bojim in jih sprejemam.

Receptov pa je toliko in za vsako jed jih je na stotine, tako da si ne jemljem k srcu, če mi nekdo reče, da pri njem doma neko jed kuhajo po drugačnem receptu. Vesel sem tudi sugestij.

Tako sem prejšnji teden srečal starega znanca, ki mi je sicer dejal, da mojih receptov še ni uporabil, na hitro pa mi je povedal, kako sam pripravlja pesto iz suhih paradižnikov. Ker se nama je obema mudilo, si recepta nisem mogel zapisati, na pamet pa se spominjam le, da je treba posušene paradižnike, razkoščičene črne oljke in oljčno olje zmiksati in s tem zabeliti testenine.

Zelo verjetno sem kakšno sestavino spregledal, zato sem pa šel na splet in pogledal, kaj pravijo o rdečem pestu. Našel sem na stotine receptov, ki so vsi na videz bolj ali manj okusni. Med sledečimi si lahko izberete tistega, ki vam je najbolj všeč. Naj še povem, da je postopek pri vseh enak, saj je treba pri vseh enostavno zmiksati sestavine s paličnim mešalnikom ali v multipraktiku, da dobimo ne preveč gladko zmes, s katero lahko zabelimo testenine ali jo namažemo na opečene kruhove rezine.

Po sicilskem receptu sodijo v rdeč pesto naslednje sestavine:

suhi paradižniki

pinjole

slaniki

sveža bazilika

timijan

strok česna

oljčno olje

sol in oster feferon