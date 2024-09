Nekdanji registrski tablici opazila na drugem avtomobilu

Koprske policiste je včeraj ob 20.43 poklicala ženska in jim povedala, da je ob hitri cesti pri Kopru opazila vozilo, ki ima nameščene njeni nekdanji registrski tablici. Policisti so vozilo izsledili na cesti pri Vanganelu, vendar voznik na znake ni ustavljal. Peljal je proti Kopru, nato proti Markovcu in uspel pobegniti. Kmalu pa so ga izsledili in ustavili. Ugotovili so, da 53-letni voznik iz Kopra nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Hitri test na droge pa je bil pozitiven na benzodiazepine, kokain in opiate. Strokovni pregled je odklonil. Vozilo so mu zasegli in mu izdali plačilni nalog, sledi še obdolžilni predlog.