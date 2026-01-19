Nenujna zdravniška pomoč odslej na številki 116117

Tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi sporoča, da bo danes ob 15. uri prenehala delovati brezplačna številka 800 614302 za nenujno zdravniško pomoč. Nadomestila jo bo nova evropska klicna številka (NEA) 116117. Številka, ki že deluje v raznih evropskih državah, bo v prihodnjih mesecih ravno tako brezplačno na voljo le občanom na Tržaškem in Goriškem, od aprila dalje pa bo veljavna v vsej Furlaniji - Julijski krajini. Na voljo bo sedem dni na sedem oz. 24 ur na 24, s klicem na 116117 pa bo mogoče aktivirati vrsto nenujnih zdravstvenih storitev, kot npr. povezavo z zdravniškim dežurstvom oz. drugimi storitvami na ozemlju, informacije oz. povezavo z družinskimi zdravniki in veterinarsko službo oz. ustanovami, združenji in službami, ki skrbijo za hišne in rejne živali. Prav tako bo mogoče s klicem na omenjeno številko obvestiti pristojne službe o primerih okoljskega onesnaževanja.