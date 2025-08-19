Neregularnih prehodov meje pol manj kot lani

Slovenska policija je v prvih sedmih mesecih letos obravnavala 12.458 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko je bilo teh lani v istem času dvakrat toliko oziroma 25.795. Pri tem so najpogosteje obravnavali državljane Afganistana (lani 3714, letos 1533), Egipta (lani 716, letos 1329) in Maroka (lani 1979, letos 1320), ki tudi prednjačijo po številu oseb, ki so izrazile namero podaje prošnje za mednarodno zaščito.

Kot izhaja iz objavljenih statističnih podatkov policije o nezakonitih prehodih meje, je bila tudi v prvih sedmih mesecih daleč najbolj obremenjena južna meja s Hrvaško in novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali dobrih 71 odstotkov vseh nedovoljenih prehodov meje (8855).

Namero podaje prošnje za mednarodno zaščito je do konca julija napovedalo 10.810 tujcev, kar je za skoraj 60 odstotkov manj kot v enakem obdobju leto prej (24.820). Dejansko je bilo vloženih 2378 prošenj, dobro petino manj kot v enakem obdobju lani (3073).