Neuradno naj bi šlo za femicid, nato si je napadalec sodil sam

Policiste so danes ob 6.58 obvestili o streljanju v Pivki, ob Kolodvorski cesti. Na kraj so nemudoma odpeljali policisti in kriminalisti. Potrdili so, da sta umrla moški in ženska.

Nekaj minut pred sedmo uro zjutraj, bila je še tema, je na Kolodvorski cesti, pri trgovini Mercator, počilo štirikrat, poročajo Primorske novice. Varnostnik, ki je ravno končal nočno izmeno, sosed domnevnega strelca, je videl, kaj se je zgodilo. Iz trgovine so pritekle prodajalke in videle, kako moški in ženska negibno ležita eden na drugem. Ženska je ležala na hrbtu, moški pa z glavo na njenem trebuhu. Po neuradnih informacijah naj bi moški žensko ustrelil trikrat, z enim strelom pa sodil še sebi in padel nanjo.

Ena od prodajalk je prepoznala žensko, saj živi v sosednjem bloku, v bloku strelca. Po informacijah, ki so jih pridobile Primorske novice, naj bi bila pokojna 47-letni Miran P. in 49-letna Nataša S. Bila sta soseda iz bloka 22 in 22 a na Kolodvorski cesti. On je bil samski, ona pa poročena in je imela odraslega sina. Po Pivki krožijo govorice in domneve, da sta bila par in da je najverjetneje med njima prišlo do usodnega spora, pa tudi takšne, da se je strelec zaljubil v žrtev, jo zalezoval in prepričeval, naj se loči, vendar ona ni bila za to.