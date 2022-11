Nezakonito ju je pripeljal na trbiško železniško postajo

Železniški policisti s Trbiža so konec oktobra - vest pa so ravnokar sporočili - aretirali tihotapca migrantov. Gre za avstrijskega državljana, ki je bil za volanom avtomobila, v katerem je nezakonito prevažal dve indijska državljana, ki sta plačala za prevoz.

Na trbiški železniški postaji so ga policisti opazili v družbi dveh moških, medtem ko se je sumljivo obnašal. Trojico so ustavili. Med preiskavo so ugotovili, da gre za dva indijska državljana, ki sta nezakonito prečkala državno mejo in sta namenjena v Rim. Povedala sta, da ju je pripeljal moški, ki je bil z njima. Preiskali so njegov avtomobil in našli dokaze o tihotapstvu. Moškega so aretirali in prepeljali v videmski zapor.