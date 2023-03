»Ni pogojev za zagotovljeno predstavništvo Slovencev v Rimu«

»Za zagotovitev zajamčenega parlamentarnega zastopstva Slovencem v Italiji bi bilo treba spremeniti ustavo, kar je v danih pogojih zelo zapletena stvar. V Italiji prebivajo tudi druge jezikovne manjšine, kar bi vso zadevo še dodatno zapletlo.« Tako je italijanski zunanji minister Antonio Tajani odgovoril na novinarsko vprašanje o parlamentarnem predstavništvu slovenske manjšine na novinarski konferenci po srečanju s slovensko kolegico Tanjo Fajon.

Tajani je dejal, da so Slovenci - enako kot Južni Tirolci in Francozi v Dolini Aosta - itak »od vedno« zastopani v rimskem parlamentu, pri čemer je omenil slovensko senatorko Tatjano Rojc. Po njegovem je treba v bistvu vztrajati in nadaljevati po tej poti, s čimer je dal razumeti, da bo slovensko parlamentarno predstavništvo, kot doslej, še naprej v domeni političnih strank.

Vodja italijanske diplomacije je ministrici Fajon zagotovil rešitev vseh tudi tehničnih problemov, s katerimi se soočata slovenski radio in televizija RAI, pokazal je tudi razumevanje za premostitev težav, s katerimi se slovenska manjšina sooča na šolskem področju. Napovedal je bližnji sklic vladnega institucionalnega omizja za Slovence in skupaj z gostiteljico obljubil vsestransko podporo Novi Gorici in Gorici, evropskima prestolnicama kulture leta 2025.

Tajanija, ki se je dopoldne mudil v Zagrebu, sta sprejela tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob. Pred odhodom v Rim je napovedano še srečanje s poslancem italijanske narodnosti v državnem zboru Felicejem Žižo.