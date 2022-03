»Nisem verjel, da bo Putin tako neumen«

Zgodovinar, politični analitik, urednik revije Razpotja in kolumnist Dela Luka Lisjak Gabrijelčič pozorno spremlja dogajanje v Ukrajini. O tem, zakaj je do invazije prišlo ravno v tem času, kakšne bodo njene posledice za širše evropsko območje, kako učinkovite so sankcije in kako dolgo bi ta vojna lahko trajala, smo se z njim pogovarjali na daljavo, saj kot raziskovalec dela na Central European University v Budimpešti.

Vas je ruski napad na Ukrajino presenetil, ali je bilo glede na stopnjevanje napetosti to le vprašanje časa?

Priznam, da me je presenetil. Nisem verjel, da se bodo s tako natančnostjo uresničile napovedi, ki jih je v javnost pošiljal Washington. Mislil sem, da je bilo stopnjevanje vojaških napetosti in nabiranje vojske na ukrajinskih mejah bolj politični ter ekonomski pritisk na Ukrajino, nisem pa verjel, da bo Putin tako neumen, da bo šel na polno invazijo v slogu napada na Poljsko septembra 1939.

Zakaj je bil ravno zdaj pravi čas za tako potezo?

Očitno je Putin ocenil, da je Zahod iz vrste razlogov šibek. Pri tem je pomembno vlogo odigrala pandemija, saj je temeljito pretresla ekonomske temelje vseh držav. Izjemno vlogo ima tudi politična kriza v ZDA, kaotični ameriški umik iz Afganistana – ta trenutek se je Putinu očitno zdel kot še zadnja priložnost za »dokončno rešitev ukrajinskega vprašanja«.

Ali menite, da je Putin pričakoval tak odpor?

Glede na naravo operacije je očitno, da ni pričakoval tako krčevitega odpora ukrajinske vojske in ljudstva. Danes (28. februarja, op. ur.), ko govoriva, slišimo poročila o eskalaciji, zlasti o napadu na Harkov. S tem se mogoče začenja stopnjevanje z velikimi bombardiranji civilnega prebivalstva in mest, kot smo ga videli med ruskim posegom v Siriji in pred tem v Čečeniji. V prvih štirih dneh vojne tega ni bilo. Videli smo rusko vojsko, ki je pazila, da ne bi bilo preveč civilnih žrtev. Vse je bilo očitno načrtovano za hitro vojno, v ruskem žargonu »varnostno operacijo«, poseg, podoben invaziji na Češkoslovaško leta 1968: hiter prodor, verjetno umor predsednika Zelenskega in njegovih sodelavcev ter vzpostavitev nove marionetne vlade.

Nace Novak, Primorske novice