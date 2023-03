»No, kaj pa fojbe?« tudi v slovenščini

Uspešnica italijanskega zgodovinarja Erica Gobettija E allora le foibe? (založba Laterza) bo v kratkem izšla v slovenskem prevodu z naslovom No, kaj pa fojbe? Zanj je poskrbela zgodovinarka Nevenka Troha, medtem ko je pogovor z avtorjem podpisala Nataša Šušteršič. Izdajatelj knjige je revija za zgodovino, antropologijo in književnost Borec.

»Več deset tisoč«, potem »več sto tisoč«, vse do »več kot milijon«: če beremo časopisne članke in poslušamo izjave politikov o številu žrtev fojb, težko razumemo resnične razsežnosti tega fenomena, beremo na platnici slovenskega prevoda. »Prav nasprotno, celotno dogajanje o eksodusu Italijanov iz Istre in Dalmacije je postalo predmet vedno močnejših in nasilnih polemik. Ta knjiga je namenjena tistemu, ki o zgodovini fojb in eksodusa ne ve ničesar, ali pa tistemu, ki misli, da o tem ve že vse, čeprav te tematike ni nikoli resnično preučeval.«

Gobettijeva knjiga po mnenju Nevenke Troha ne predlaga še ene vnaprej pripravljene (predhodne) zgodovinske resnice, tragedije noče ne zanikati, ne zmanjšati. Hoče ponovno pripeljati zgodovinsko dogajanje v njegove realne okvire, skuša določiti dinamiko dogajanja in njegove posledice. Njen namen je opozarjati na napake, mistifikacije in retorične trike, ki lahko privedejo do tega, da so »uradne različice« zelo oddaljene od realnih dejstev. Gobetti vabi k dvomu, k soočenju z viri, v upanju, da bo to privedlo do razumevanju dogajanja v tistih strašnih letih.