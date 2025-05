NOB v 100 arhivskih škatlah

Osemdeseta obletnica konca druge svetovne vojne in osvoboditve od nacifašizma je bila v središču projekta, ki ga je Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice (OZE NŠK) v Trstu prijavil na poseben razpis Dežele FJK, da je lahko digitaliziral gradivo iz obdobja druge svetovne vojne. V več desetletjih je na Odseku nastal obsežen fond, ki zajema nad sto arhivskih škatel z izjemno raznolikim gradivom o narodnoosvobodilnem boju (NOB): gre deloma za izvirne dokumente iz obdobja vojne ali po njej, deloma pa za kopije teh dokumentov. Poleg tega med gradivom najdemo tudi številna pričevanja in publikacije, ki so nastale pozneje.

Posojila svobode, seznami padlih, pričevanja...

Posebno vrednost imajo škatle z izvirnim gradivom, pri čemer velja opozoriti posebno na dokumente Komande mesta Trst in raznih organov Osvobodilne fronte, pa tudi na zapise o razčlenjenem delovanju raznih organizacij, vse od mladinskih društev do ženskega gibanja. Dobro dokumentirano je delovanje tehnik in tiskarn, kar je podatek, ki ga velja omeniti, saj v teh dneh praznujemo ne le osvoboditev, temveč tudi prehod iz obdobja delovanja Partizanskega dnevnika v čas novoustanovljenega Primorskega dnevnika.

Ključna za uspeh osvobodilnega boja pa je bila široka ljudska podpora, ki se je izražala tudi v gmotni podpori partizanskemu gibanju, na primer z vpisovanjem obveznic t. i. posojila svobode: o tem pričajo zapiski in dokumenti, vezani na gospodarstvo. O enaki predanosti priča skupno kar dvanajst škatel z gradivom, ki je urejeno po krajih od devinske do miljske občine. V njih so zbrani seznami padlih borcev in drugih aktivistov, povojni zapiski in pričevanja, pa tudi izvirni dokumenti manjšega formata, kot so beležke, potrdila in vabila.

Prevlada tržaških dokumentov

V fondu je razmeroma dobro dokumentirana tržaška stvarnost, medtem ko so zapisi iz Goriške in Videmske žal precej maloštevilni, kar nas opozarja na drugačnost razmer, ki so na teh območjih vladale v povojnem obdobju: že hiter pregleda gradiva o Videmskem razkrije, kako pogosto je bilo povojno sodno preganjanje partizanov.