Nobelova nagrada za medicino raziskovalcem na področju optogenetike

Nobelovo nagrado za medicino letos prejmejo nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel ter ameriški znanstvenik Karl Deisseroth za odkritja na področju optogenetike - metode, s katero je mogoče prikazati, kako živčne celice v možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje, je danes sporočil stockholmski inštitut Karolinska. Lani so nagrado za medicino prejeli ameriška znanstvenika Mary Brunkow in Fred Ramsdell ter japonski znanstvenik Shimon Sakaguchi za odkritja v zvezi s periferno imunsko toleranco, mehanizmi, s katerimi se imunski sistem odzove na okužbe. Z razglasitvijo nagrajencev za medicino se je začel teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad.