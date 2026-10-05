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Nobelove nagrade

Nobelova nagrada za medicino raziskovalcem na področju optogenetike

Prejmejo jo Peter Hegemann, Georg Nagel in Karl Deisseroth

Spletno uredništvo -
STA |
Stockholm |
5. okt. 2026 | 13:15
    Nobelova nagrada za medicino raziskovalcem na področju optogenetike
    Z leve Karl Deisseroth, Peter Hegemann in Georg Nagel( Niklas Elmehed )
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Nobelovo nagrado za medicino letos prejmejo nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel ter ameriški znanstvenik Karl Deisseroth za odkritja na področju optogenetike - metode, s katero je mogoče prikazati, kako živčne celice v možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje, je danes sporočil stockholmski inštitut Karolinska. Lani so nagrado za medicino prejeli ameriška znanstvenika Mary Brunkow in Fred Ramsdell ter japonski znanstvenik Shimon Sakaguchi za odkritja v zvezi s periferno imunsko toleranco, mehanizmi, s katerimi se imunski sistem odzove na okužbe. Z razglasitvijo nagrajencev za medicino se je začel teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad.

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