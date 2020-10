Nobelova nagrada za mir Svetovnemu programu za hrano

Nobelovo nagrado za mir letos prejme Svetovni program za hrano (WFP) za prizadevanja za boj proti lakoti, je danes v Oslu sporočil norveški Nobelov odbor.

Mednarodna organizacija iz sistema Združenih narodov nagrado prejme za prizadevan ja za boj proti lakoti, za prispevek pri izboljšanju pogojev za mir na konfliktnih območjih ter za prizadevanja preprečiti uporabo lakote kot orožja. Svetovni program za hrano je največja humanitarna

organizacija, ki se ukvarja z vprašanjem lakote in spodbuja varnost hrane, je v utemeljitvi poudarila predsednica Nobelovega odbora Berit Reiss-Andersen. Lani je WFP zagotovil pomoč skoraj stotim milijonom ljudi v 88 državah, ki so žrtve lakote in pomanjkanja varnosti hrane.