Nobelovec izgubil živce in prekinil intervju

Načrtovan je bil velik sprejem in nato še odlikovanje s strani občine, vendar se je zadeva končala s slavljenčevim izbruhom. Pravkar razglašeni dobitnik Nobelove nagrade za književnost za leto 2019, Peter Handke, je ob svojem obisku v svoji rojstni občini Grebinj na avstrijskem Koroškem, kjer se je srečal z deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem in županom Grebinja Josefom Müllerjem, poskrbel za oster nastop proti medijem in za emocionalen obračun z njimi.

Ko ga je urednica avstrijske radiotelevizije ORF seznanila s kritiko nemško-bosanskega pisatelja Saše Stanišića, ki je na začetku tedna ob prejemu nemške knjižne nagrade ostro kritiziral Handkeja zaradi njegovih prosrbskih stališč med vojno v nekdanji Jugoslaviji in ob tem dejal, da avstrijski pisatelj s slovenskimi koreninami ne bi smel biti odlikovan z Nobelovo nagrado, je Handke izgubil živce in prekinil intervju.

Urednici je dejal, da na takšna vprašanja ne bo odgovarjal, in k temu celo dodal, naj »izgine«. Zatem je še obračunal z mediji oziroma z novinarji nasploh, ki jim je očital, da ne poznajo njegovih del, da jih niso brali in da samo sprašujejo o reakcijah, ki da sprožijo samo reakcije. Ob koncu svojega izbruha pa je še zatrdil, da odslej ne bo več odgovarjal na vprašanja novinarjev, in je napovedani medijski termin odpovedal.