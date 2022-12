Zaradi vzdrževalnih del bodo v noči na sredo oz. v noči na četrtek zaprli dva odseka na avtocestah A23 in A34. Na avtocesti A23 bo zapora med Vidmom jug in vozliščem pri Palmanovi v smeri Palmanove trajala od 21. ure, v torek, 13. decembra, do 5. ure zjutraj, v sredo, 14. decembra.

Na avtocesti A34 bodo odsek med Vilešem in Gradiščem zaprli v obe smeri v sredo, 14. decembra, ob 22. uri in ga ponovno odprli v četrtek, 15. decembra, ob 5. uri zjutraj.