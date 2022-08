Nocoj vrhunec utrinkov meteorskega roja

V nocojšnji noči iz petka na soboto bomo lahko na nebu opazovali vsakoletni meteorni roj Perzeidov, ki veljajo za najhitrejše in najsvetlejše meteorje. Opazovalni pogoji ob letošnjih Perzeidih sicer ne bodo najbolj ugodni zaradi polne lune in ponekod tudi oblakov, bo pa noč postregla z mini planetarnim maratonom, saj bo že v prvi polovici noči, če bo dovolj jasnine, vidna večina planetov osončja. Roj Perzeidov je vsako leto aktiven med 17. julijem in 24. avgustom.

Perzeidi so eden od meteorskih rojev, ki ima sorazmerno visoko frekvenco in je konstanten. Do njega pride, ko Zemljina orbita prečka svitek delcev, ki jih za seboj pušča komet Swift-Tuttle, ki obkroži Sonce vsakih 133 let.

Ko njegovi delci z veliko hitrostjo zaidejo v Zemljino atmosfero pri tem segrejejo zrak, ki zažari, kar vidimo kot utrinek.

Opazovalni pogoji ob letošnjih Perzeidih ne bodo ugodni, je povedal Igor Žiberna iz Astronomskega društva Orion, saj se bo v petek zjutraj Luna nahajala v fazi ščipa in bo v noči iz petka na soboto s svojo svetlobo precej otežila opazovanje predvsem najšibkejših utrinkov. Noč pa bo, če bo dovolj jasnine, postregla še z veliko drugimi zanimivi objekti za opazovanje. Že v prvi polovici noči bo namreč mogoče opazovati večino planetov našega osončja, zato si lahko obetamo nekakšen mini planetarni maraton.

»Najprej bosta okrog 22.00 ure vzšla Neptun in Jupiter, okrog 23.00 ure bo vzšel Uran, ob 23.45 še Mars, zjutraj pa vzide še Venera.« Za opazovanje bo zanimiva tudi Luna, dodaja Žiberna. Čeprav njen relief zaradi ščipa letos ne bo najlepše viden, bo mogoče videti druge podrobnosti, na primer razlike med gorovji, temnejša morja, našteva sogovornik. »Polna luna nas ne sme odvrniti od opazovanja. Če bi bili v noči iz petka na soboto idealni pogoji za opazovanje brez lune, bi ob jasni noči lahko opazili tudi od 60 do 100 utrinkov na uro,« pravi sogovornik.