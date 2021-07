Nogomet nad covidnimi ukrepi

Italijanska javnost je razdeljena ob posnetkih slavja v Rimu dan po zmagi nogometne reprezentance na evropskem prvenstvu.

»Glede na to, da epidemija trenutno ni huda, ne vidim problema, da se slavi tako zmago,« pravi nekdanji nogometaš Alen Sardoč, ki je zdaj v trenerskih vodah. »Gotovo pa je, da morajo za vse veljati enaka pravila. Če dovoliš praznovanje zmage na evropskem prvenstvu, potem se mi zdi prav, da se odpre diskoteke.«

Italijanske oblasti sicer ponedeljkovega sprevoda niso dovolile. Prefekt v Rimu Matteo Piantedosi je pojasnil, da policija ni dala soglasja k praznovanju, ampak je morala kloniti veliki želji nogometašev in navijačev.

Namiznotenisačica in gostinka Vanja Milič je jezna. »Mi smo očitno minoren šport. Dolgo nismo smeli v telovadnico, še vedno velja, da na naših tekmah ne sme biti navijačev, ekipe na tekmah spremlja en sam spremljevalec. Po TV pa sem gledala tekme na štadionih z več tisoč navijači in potem še to praznovanje brez mask, jaz pa v gostilni moram nositi masko 18 ur na dan,« pravi namiznoteniška prvoligašica.

TV voditelj in glasbenik Igor Malalan pa je svoje mnenje strnil skoraj v aforizem: »Če bi Roberto Mancini vodil ekipo tako, kot država upravlja s pandemijo, potem Italija ne bi prišla niti v četrtfinale.«