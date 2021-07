»Nova Evropa se je rodila tudi v Rižarni«

»Nova Evropa se je rodila v Marzabottu, tržaški Rižarni, Sant’Anni di Stazzema in na številnih drugih prizoriščih trpljenja,« je dejal predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli na nedeljski spominski svečanosti v Fossoliju v Emiliji, kjer so fašisti in nacisti internirali pripadnike judovske skupnosti ter antifašiste, med katerimi so bili tudi Slovenci. Vrhunec prireditve so bile besede predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki je kot Nemka prevzela odgovornost za drugo svetovno vojno ter se za povzročeno zlo in trpljenje opravičila sorodnikom internirancev. Nekatere od njih so esesovci in njihovi italijanski pomagači ubili v Fossoliju.

»Sramujem se, da so moji rojaki ravnali tako surovo in nasilno,« je dejala von der Leyen, ki je izrekla priznanje italijanskemu odporniškemu gibanju, »ki je rešilo čast Italije, za kar morate biti kot sorodniki ter potomci internirancev zelo ponosni«. To ni prvič, da se ugledni nemški politiki opravičijo za strahote nacizma in druge vojne, kar je v Sloveniji na ljubljanskem Trgu republike pred parlamentom svoj čas storil tudi tedanji kancler Gerhard Schröder.

Medtem ko je predsednik Fundacije Fossoli Pierluigi Castagnetti opozoril, da so mučeniki današnjega časa begunci in migranti, ki tvegajo življenje za boljši jutri, sta Sassoli in von der Leyen izpostavila pomen vseevropske ideje, ki postavlja na vrh solidarnost in vladavino prava.