Nova vremenska fronta bo skoraj neopazna

Za vremensko fronto, ki je včeraj zapustila naše kraje, se je zračni tlak okrepil in bo več dni, do vključno sobote, prevladovalo stanovitno ter povečini sončno vreme. Noči bodo kar mrzle, živo srebro se bo marsikje v nižinah spustilo do okrog ničle ali rahlo pod ničlo. Najvišje dnevne temperature pa bodo do okrog ali malo nad 15 stopinj Celzija. Ponekod v zatišnih legah bo lahko jutri in v soboto ponoči nastala slana.

V nedeljo se bo od zahoda približala višinska dolina, ki pa ne bo bistveno vplivala na vreme pri nas. Vetrovi bodo sicer obrnili od jugozahoda, od koder bo pritekal nekoliko bolj vlažen zrak. Kaže vsekakor, da tudi v nedeljo bo zlasti ob morju in v južnih nižinskih predelih vseeno prevladovalo delno jasno ali le zmerno oblačno vreme, nekaj več oblakov pa bo v severnejših predelih. Morebitne omembe vredne padavine so v nedeljo po zdajšnjih izračunih malo verjetne.

Podobna vremenska slika se bo nadaljevala tudi v ponedeljek, ko bo prevladovala spremenljiva oblačnosti in ni ravno izključeno, da bo ponekod nastala kakšna krajevna ploha.

Od torka bo spet več jasnine.