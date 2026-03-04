Nova žičnica na Kaninu bo imela dva dela

Nova kabinska žičnica na Kaninu bo sestavljena iz dveh ločenih delov. Tako izhaja iz projektne dokumentacije za gradnjo več kot 102,5 milijonaevrov vredne povezave, ki so jo včeraj predstavili v Bovcu. Kot so povedali ob tem, je razpis za potencialne investitorje v zaključni fazi. Podjetji SKA Projekt kot vodilni in Projekt kot pridruženi partner sta pripravili načrt za novo krožno žičnico s štirimi postajami, za posodobitev sedežnice Veliki Graben ter za izgradnjo nove trietažne podzemne garažne hiše s 700 parkirnimi mesti pri spodnji postaji žičnice v Bovcu.

Bistveno odpornejša na veter

Kot je na povedal direktor SKA Projekta Sandi Krč, bo nova žičniška naprava bistveno odpornejša na veter kot obstoječa. Od sedanje postaje A do postaje C bi uredili eno, od postaje C do gornje postaje D pa drugo napravo istega tipa. Trasa bi večidel potekala po obstoječi, načrtujejo pa premik postaj C in D. Prvo bi prestavili zato, da bi pridobili dodaten prostor ob postaji za uporabo ob prireditvah ali za nove proge. Drugo pa zato, da bi bile vse sedežnice na Kaninu smučarjem dosegljive brez vzpenjanja.

Kapaciteta žičnice od A do C bi bila 1400 oseb na uro, pot bi prevozila v 12 minutah. Zgornja žičnica med postajama C in D pa bi lahko prepeljala 2500 oseb na uro, za pot bi potrebovala štiri minute. Kabine bi imele zmogljivost deset oseb; na prvi relaciji bi jih bilo 55, na drugi pa 40.

Restavracija, lokal in še marsikaj

V žičniških objektih, razen postaje B, poleg prostora za postrojenje žičnice predvidevajo tudi druge pomožne prostore, postaja A bi imela v 1. nadstropju prostore za upravo, v pritličju pa prostore za izposojo smučarske opreme. Na postaji D je, tako kot pri obstoječi žičnici, med drugim v načrtu restavracija, na postaji C pa gostinski lokal.