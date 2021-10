Novembra bo tretja deželna konferenca o zaščiti slovenske manjšine

12. in 19. novembra letos bo v prostorih deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine v Trstu potekala tretja deželna konferenca o varstvu slovenske jezikovne manjšine. Na konferenci, ki bi bila morala potekati že lani, a se to zaradi pandemije covida-19 ni zgodilo, bodo po besedah podpredsednika deželnega sveta FJK Igorja Gabrovca začeli tam, kjer so zaključili na zadnji konferenci leta 2017.

Gabrovec, ki je na današnjem srečanju v Trgovskem domu v Gorici vodil uvodni dogodek v bližajočo se konferenco, je orisal predvsem štiri področja, ki jih bodo vzeli v pretres: to so preverjanje izvajanja določil deželnega zaščitnega zakona št. 26/2007, dalje ukrepi v korist rezijanščine ter jezikovnih različic Nediških, Terske in Kanalske doline, tretjič delovanje Centralnega urada za slovenski jezik in mreže javnih storitev v slovenskem jeziku, četrtič pa preverjanje stopnje izvajanja zaščitnih določil, ki jih predvideva 10. člen državnega zaščitnega zakona št. 38/2001 o vidni dvojezičnosti. Temu je pripravljalni odbor dodal še poglavje o deželni jezikovno politiki za zaščito, promocijo in ovrednotenje slovenščine v FJK. 12. novembra bodo predstavili uvodne referate, nato bodo delovne skupine imele teden dni časa, da pripravijo svoje zaključke, ki jih bodo predstavili 19. novembra.