Novi slovenski merilni sistem prestal preizkus na Antarktiki

Slovenski raziskovalci so na 200-dnevni poti tržaškega ledolomilca Laura Bassi (italijanskega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS) do Antarktike in nazaj uspešno preizkusili nov merilni sistem, ki so ga razvili za delovanje v ekstremnem mrazu. Naprava je zbrala več kot 86 milijonov zapisov satelitske navigacije ter razkrila pogoste motnje v signalih, kar je pomembno za varnejšo plovbo v prihodnosti.

Raziskovalna odprava, ki so jo v lanskem letu zaključili raziskovalci s Fakultete za pomorstvo in promet ter Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL) in Instituta Jožef Stefan (IJS), je bila namenjena spremljanju delovanja globalnih navigacijskih satelitskih sistemov na poti do Antarktike in nazaj. Na krovu raziskovalnega ledolomilca Laura Bassi, ki ga upravlja tržaški kapitan Franco Sedmak, so preizkusili lasten merilni sistem, ki so ga razvili kot cenovno dostopno in energetsko varčno alternativo dragim vojaškim ali geodetskim rešitvam.

Prvi na svetu

Gre za prvi javno dostopen nabor podatkov, ki neprekinjeno pokriva 200 dni plovbe čez pol planeta, od prometnih evropskih voda in Panamskega prekopa čez Tihi ocean do Nove Zelandije in naprej v osamljeno Rossovo morje na Antarktiki. Zbrani podatki razkrivajo ranljivost obstoječih navigacijskih sistemov in bodo pomembna podlaga za razvoj zmogljivejših rešitev, zlasti v luči prihajajoče dobe avtonomnih ladij brez posadke.