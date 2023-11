Noži iz Maniaga niso bili »made in Italy«, prihajali so s Kitajske

V Maniagu na Pordenonskem, kjer se ponašajo z dolgo tradicijo izdelovanja nožev, so finančni policisti v sodelovanju s pristojnim uradom za carinjenje v nekem podjetju zasegli 5400 nožev, na katerih je bila lažna oznaka »made in Italy«. Pregled računovodskih dokumentov je namreč pokazal, da je podjetje nože uvozilo s Kitajske, zaradi česar so zakonitega zastopnika podjetja prijavili in mu naložili kazen, ki na podlagi veljavnih predpisov lahko znaša od 10.000 do 250.000 evrov. Za drugih 1600 nožev, ki niso imeli ustreznih certifikatov o izvoru, a so bili prav tako nared za prodajo, so finančni policisti odredili upravni zaseg.