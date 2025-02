Ob goreči hiši so se zatekli na teraso

Gasilci iz Pordenona so danes okrog 8. ure posredovali v Ulici Stelvio v Pordenonu, kjer je gorelo v dvonadstropni hiši. Tri osebe, ki so se pred ognjem zatekle na teraso, so rešili z lestvijo. Medtem ko so gasili požar, ki se je vnel v spodnjih prostorih, so jim nekateri kolegi nudili prvo pomoč. Nato so jih prevzeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118.

Gasilci so uspeli preprečiti, da bi se požar razširil na zgornje prostore, ki pa jih je vseeno zapolnil gost dim. Požar so naposled pogasili in požarišče bonificirali. Celotno stavbo so zavarovali. Vzroke požara še preiskujejo.