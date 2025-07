Ob Kamčatki silovit potres z magnitudo 8,8

Pod Beringovim morjem jugovzhodno od Kamčatke je ponoči udaril močan globokomorski potres, po ocenah ameriških geologov najmočnejši od tistega, ki je leta 2011 prizadel japonsko Fukušimo, poročajo tuje tiskovne agencije. Na Japonskem, v Rusiji, v ZDA in nekaterih državah v Južni Ameriki so oblasti davi izdale opozorila pred cunamiji.

Po podatkih ameriškega geološkega zavoda (USGS) je potres z magnitudo 8,8 udaril nekaj čez polnoč po srednjeevropskem času, in sicer pod Beringovem morjem, približno 136 kilometrov jugovzhodno od ruskega polotoka Kamčatka, na globini okoli 20 kilometrov.

USGS navaja, da gre za najmočnejši potres na svetu od tistega, ki je povzročil katastrofo v Fukušimi marca 2011, od začetka meritev pa ga je preseglo le pet potresov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Gre tudi za najmočnejši potres na območju Kamčatke od leta 1952.

Na redko poseljenem ruskem polotoku Kamčatka so prebivalci regionalne prestolnice Petropavlovsk-Kamčatski po potresu zbežali na ulice, ruski mediji so poročali tudi o krajših izpadih elektrike in telefonskih omrežij, navaja ruska tiskovna agencija Tass.

Na ruskem otoku Sahalin so vse prebivalce ob obali že ponoči evakuirali. Tamkajšnje oblasti so tudi razglasile izredne razmere na Kurilskih otokih, kjer so valovi poškodovali številne objekte in povzročili poplave, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na ruskem Daljnem vzhodu je bilo ranjenih več ljudi. Nekateri med njimi so se poškodovali med evakuacijo.

Japonske oblasti so prav tako izdale opozorilo pred cunamijem. Njeno obalo so že dosegli valovi, visoki do 1,3 metra. Oblasti so približno 1,9 milijona ljudi pozvale k evakuaciji in opozorile, da bi visoki valovi lahko obalne dele države ogrožali več kot en dan, poroča britanski BBC.

Guverner Havajev Josh Green je medtem opozoril, da se tej ameriški zvezni državi bliža okoli 1,8 metrov visok val. Pristojni organi pa so kmalu za tem sporočili, da so valovi že dosegli Havaje. Nacionalni center za opozarjanje na cunamije v ZDA je prebivalcem območij ob obali svetoval, naj se nemudoma umaknejo ali poiščejo zavetje v stavbah, visokih vsaj 10 nadstropij.

Obalna straža v Honoluluju je odredila evakuacijo plovil iz havajskih pristanišč in jih zaprla za prihajajoči promet. Več letov, namenjenih na Havaje, je bilo preusmerjenih. Opozorilo pred cunamijem je bilo izdano tudi za zahodno obalo Aljaske. V Kaliforniji pa so oblasti prebivalce pozvale, naj se ne približujejo obali.

Tudi bolj oddaljene države ob Pacifiku, kot so Kitajska, Filipini in Indonezija, se pripravljajo na morebiten cunami manjših razsežnosti.

Evakuacije nekaterih bolj ogroženih obalnih območij pa so odredile tudi nekatere države v Južni Ameriki, kot sta Ekvador in Peru, še poroča dpa.

Območje ob obali ruskega Daljnega vzhoda je že pred 10 dnevi streslo več potresov, ki so jim sledila opozorila pred cunamiji, vendar so jih kasneje preklicali. Na ruskem polotoku Kamčatka se stikata pacifiška in severnoameriška tektonska plošča, zaradi česar je nevarnost potresov velika.