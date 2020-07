Ob kolobusu na voljo tudi brezplačna električna kolesa

ŠTANJEL – V Štanjelu, kjer so v torek predstavili projekt Crossmoby, si bo v prihodnje mogoče izposoditi električno kolo. Poleg Štanjela bo na obiskovalce čakalo po pet električnih koles še v Komnu, Sežani, Divači in Kozini. Njihov najem bo do konca prihodnjega leta brezplačen.

»Želimo spodbujati trajnostno mobilnost in to, da bi ljudje v večji meri uporabljali kolo. Ker pa je na Krasu in v Brkinih veliko hribčkov in dolinic, smo se odločili za električna kolesa,« je ob robu včerajšnje predstavitve za Slovensko tiskovno agencijo povedal direktor Območne razvojne agencije (Ora) Krasa in Brkinov Aleš Vodičar.

Trenutno so na voljo le kolesa za odrasle, tako da je spodnja meja za uporabo 14 let. Izposoja bo mogoča s kartico, ki jo bo mogoče dobiti v Turističnem informacijskem centru, ali preko mobilne aplikacije.

Obiskovalcem Krasa in Brkinov pa je drugo leto zapored na voljo tudi brezplačen kolobus, ki dvakrat dnevno ob sobotah in nedeljah povezuje Koper in Kras.

