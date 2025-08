Ob koncu tedna se bo začel soliden vročinski val

Ob koncu tedna se bo okrepil subtropski anticiklon in bo z njim dosegel naše kraje severnoafriški zrak. Zlasti od sobote bodo temperature poskočile in bo predvsem v dnevnih urah vroče. Kot kaže, se bo v soboto začel soliden vročinski val, ki bi lahko trajal vsaj do okrog velikega šmarna. Najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem dosegale do okrog 35 ali 36 stopinj Celzija, kakšna stopinja Celzija manj pa bo povečini ob morju. Noči bodo v primerjavi z minulim letošnjim vročinskim valom rahlo bolj sveže. O vročinskem valu, kot je znano, na območju z omiljenim sredozemskim podnebjem, se pravi, da na Primorskem in v nižinskih ter obmorskih predelih FJK, govorimo, ko je tri dni povprečna temperatura nad 25 stopinj Celzija. Od sobote bo povprečna temperatura marsikje v FJK presegala ta prag. Trenutno so povprečne 24-urne temperature okrog 21 stopinj Celzija na Goriškem in na Kraški planoti, okrog 23 stopinj Celzija pa ob morju.

S subtropskim anticiklonom se bo od petka začelo tudi večdnevno obdobje s stanovitnim in povečini sončnim vremenom, ki bi prav tako lahko trajalo vsaj do okrog velikega šmarna.

Medtem so te dni temperature kolikor toliko prijetne in še pod vplivom nedavnega spusta severnoatlantskega zraka. Iz dneva v dan pa bo rahlo topleje. Prevladovalo bo sončno vreme z občasno krajevno nestanovitnostjo.

Nekaj več oblačnosti bo zlasti jutri (sreda), ko se bo onstran Alp pomikala vremenska fronta in bo obrobno pronical proti nam nekoliko bolj vlažen in svež zrak. Mestoma bodo zlasti v severnih goratih predelih nastajale posamezne plohe in nevihte, kakšen nevihtni oblak pa bi lahko ponekod dosegel tudi ostale predele. Zapihala bo šibka do zmerna burja.

V četrtek in petek bo sončno in topleje.