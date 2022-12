Ob poslabšanju vremena štiridnevno rumeno opozorilo

Ob vremenskem poslabšanju, ki se bo postopno udejanjalo v prihodnjih urah, je Arso objavil štiridnevno rumeno opozorilo. Z nocojšnjim (četrtek, 15. 12.) večerom bodo možne izdatnejše padavine, so zapisali. V 24 urah bo lahko padlo od 25 do 50 litrov dežja na kvadratni meter. V noči na soboto oz. v soboto zjutraj, med 1. in 7. uro, Arso opozarja pred povišanim plimovanjem morja. V soboto in nedeljo pa opozarjajo pred močnejšim vetrom, ki bo lahko dosegel hitrost do okrog 85 km/h.

Nocoj bo, kot smo pisali, dosegla naše kraje vremenska fronta. Čez dan se bo oblačnost povečala, popoldne ali zvečer se bodo začele pojavljati prve padavine, ki se bodo ponoči okrepile in bodo povečini zmerne do močne.

Padavine bodo jutri čez dan prehodno ponehale in se bodo znova začele pojavljati zvečer. V noči na soboto se bo ozračje ohlajalo, zapihala bo burja.

V soboto bo sprva še oblačno in deževno, čez dan se bo vreme postopno izboljšalo. Pihala bo zmerna do občasno lahko močna burja in bo hladneje.

V nedeljo bo precej sončno in vetrovno.