Ob vdoru polarnega zraka rumeno opozorilo

Ob vdoru polarnega zraka, o katerem smo pisali, je Arso od sobote do vključno ponedeljka objavil rumeno opozorilo za jugozahod in severozahod Slovenije. V soboto ves dan v goratih severozahodnih predelih opozarja pred sneženjem, na jugozahodu pa od večernih ur pred močnim vetrom. Čez dan bo zapihala burja, ki bo dosegala hitrost do okrog 85 km/h.

V nedeljo in ponedeljek v gorah opozarja na znatno nevarnost snežnih plazov, v nižinah na jugozahodu pa pred močnim vetrom, ki bo lahko dosegal hitrost do okrog 85 km/h.