Občini Dreka in Garmak se ne bosta združili

Občini Dreka in Garmak, ki sodita v območje izvajanja zaščitnega zakona, skupaj štejeta manj kot 400 prebivalcev, soočata pa se s podobnimi izzivi, skromnimi finančnimi razpoložljivostmi in kadrovskimi težavami. Župana Francesco Romanut (Dreka) in David Iurman (Garmak) sta zato predlagala združitev. Predlog je bil v soboto v garmiškem občinskem svetu zavrnjen, je poročal dnevnik Messaggero Veneto, medtem ko je bil pred tem v Dreki izglasovan za las. Romanut in Iurman nista skrivala razočaranja; prvi je celo namignil na možnost odstopa z novim letom, ker da »tako ni več mogoče naprej«.