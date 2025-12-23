VREME
DANES
Torek, 23 december 2025
Iskanje
Občine

Občini Dreka in Garmak se ne bosta združili

Župana Francesco Romanut in David Iurman predlagala združitev, zavrnil jo je garmiški občinski svet

Jaruška Majovski |
Dreka |
23. dec. 2025 | 13:23
    Občini Dreka in Garmak se ne bosta združili
    V Občini Dreka živi manj kot sto ljudi, prebivalcev je skupaj z Občino Garmak manj kot 400 ( Wikipedia )
Dark Theme

Občini Dreka in Garmak, ki sodita v območje izvajanja zaščitnega zakona, skupaj štejeta manj kot 400 prebivalcev, soočata pa se s podobnimi izzivi, skromnimi finančnimi razpoložljivostmi in kadrovskimi težavami. Župana Francesco Romanut (Dreka) in David Iurman (Garmak) sta zato predlagala združitev. Predlog je bil v soboto v garmiškem občinskem svetu zavrnjen, je poročal dnevnik Messaggero Veneto, medtem ko je bil pred tem v Dreki izglasovan za las. Romanut in Iurman nista skrivala razočaranja; prvi je celo namignil na možnost odstopa z novim letom, ker da »tako ni več mogoče naprej«.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: