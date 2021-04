Občutnejše poslabšanje v noči na nedeljo

Na vreme pri nas je ob jugozahodnih tokovih danes vplivalo tudi ciklonsko območje, ki se onstran Alp premika proti vzhodu. Mestoma so se pojavljale padavine, ki so bile najmočnejše na Tržaškem in v severnih predelih dežele. Vpliv ciklona bo v prihodnjih urah postopno oslabel, vreme se bo postopno izboljšalo.

Jutri in v soboto se bo od jugovzhoda delno okrepil višinski anticiklonski greben s toplejšim in bolj suhim zrakom, ki bo zlasti ob morju jutri in za prvi maj zagotovil več sonca in bolj stanovitno vreme. Občasno se bo sicer lahko povsod povečala spremenljivost, mestoma bodo zlasti v notranjosti dežele in v severnih predelih možne posamezne krajevne plohe, morda tudi kakšna nevihta.

V noči na nedeljo se bo vreme poslabšalo. Pojavljale se bodo padavine, deloma plohe in nevihte, temperatura se bo nekoliko spustila. V nedeljo bo prevladovalo spremenljivo vreme s pogosto oblačnostjo in občasno nestanovitnostjo.

V ponedeljek kaže na postopno izboljšanje. Zapihala bo burja.