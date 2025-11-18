Občutno se je ohladilo, v Trstu je zapihala močna burja

Pozno sinoči in ponoči so se ob prehodu severne hladne vremenske fronte padavine povsod okrepile, pojavljale so se tudi plohe in nevihte. Zapihala je burja, temperatura pa se je občutno spuščala.

Snežilo je do nadmorske višine okrog 600 metrov, mestoma tudi nižje. Dež mešan s snegom je občasno padal tudi v višjih predelih Kraške planote. Povečini rahlo je pobelilo tudi vrhove na Primorskem.

Temperature so se ob okrepitvi padavin in vetra naglo spuščale. Na Kraški planoti je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa v Bazovici in pri Briščikih ob za Kras kar močni burji namerila najnižjo nočno temperaturo 2,6 stopinje Celzija, v Zgoniku 3,1 stopinje Celzija. V Boljuncu smo namerili najnižjo nočno temperaturo 4,8 stopinje Celzija, v Trstu pa se je živo srebro spustilo na 6,8 stopinje Celzija. Občutek mraza je povečevala močna burja, ki je ponoči dosegla hitrost 90 kilometrov na uro. Trenutno počasi slabi, njeni sunki pa še vedno presegajo hitrost 70 kilometrov na uro.

Vreme se bo v prihodnjih urah postopno izboljšalo in delno razjasnilo, burja bo popoldne oslabela.

Jutri bo povečini sončno ali zmerno oblačno, pihala bo šibka do zmerna burja. Jutro bo za ta čas mrzlo.