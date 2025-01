Oblačno in deževno, v gorah sneži

Naše kraje je po pričakovanjih dosegla vremenska fronta, ob kateri se pojavljajo povečini šibke do zmerne padavine. Ob morju in v nižinah dežuje, v gorah nad nadmorsko višino okrog 1500 metrov pa povečini sneži. Čez dan se bo nadaljevalo podobno vreme in bo še nekoliko topleje. Meja sneženja se bo nekoliko dvignila. Ob 9. uri je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa na Višarjah in na Matajurju, ki sta trenutno izpostavljena toplejšim jugozahodnim tokovom, namerila komajda negativne temperature, in sicer -0,3 stopinje Celzija in natanko ničlo, medtem ko je bilo v notranjosti oz. bolj proti zahodu rahlo hladneje. V Plodnu so zabeležili -2,1 stopinje Celzija in na Zoncolanu -1,2 stopinje Celzija. V nižje ležečem kraju Forni di Sopra je bila temperatura s +1,5 stopinje Celzija že pozitivna, prav tako so pozitivno temperaturo +3 stopinje Celzija namerili tudi na Piancavallu, kjer so višinske otoplitve navadno hitro zaznavne.

Padavine bodo do večera ali kvečjemu v prvem delu noči povsod ponehale.

Jutri bo v nižinah povečini oblačno in spet bolj vlažno. V višinah bo pritekal toplejši zrak, v gorah bo za ta čas toplo in bo več spremenljivosti z morebitnimi delnimi razjasnitvami. Najnižje nočne temperature marsikje v gorskem svetu bodo ostale nad ničlo.

V soboto bo vreme podobno, v nedeljo se bodo čez dan znova začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo zvečer okrepile.