Oblak črnega dima opazili tudi v Trstu

Z višjih predelov Trsta so danes popoldne nekateri opazili nad morjem oz. proti jugu oblak črnega dima. Gasilci so prejeli več opozoril in dogodek preiskali, so povedali za Primorski dnevnik, toda pravega odgovora niso dobili, ker na Tržaškem ni bilo požarov.

Odgovor pa je prispel kmalu zatem. Zagorelo je na deponiji koprskega komunalnega podjetja na Serminu v predmestju Kopra, so sporočili koprski policisti. Posredovali so gasilci GB Koper, ki so požar kmalu omejili.

Policisti so z ogledom in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je zagorelo plastično ohišje kemičnega filtra za delovanje čistilne naprave. Pri tem nevarnosti za onesnaženje okolice ni bilo, saj so bile kemikalije iz filtra odstranjene že oktobra 2024, sama čistilna naprava pa že od decembra 2024 ne obratuje. Klub temu je po prvih ocenah na čistilni napravi nastala večja materialna škoda. Policisti bodo po zaključenem ogledu o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Gost, črn dim je bil viden daleč naokoli. Nad Tržaškim zalivom je popoldne pihal jugozahodni veter, zato se je dim približeval Trstu in ga je povečini obšel na vzhodu.