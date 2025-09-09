»Očistite meteorne poti in ravnajte samozaščitno«

Generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin je ob napovedi intenzivnih padavin za danes in sredo prebivalce pozval, naj že danes očistijo meteorne poti in ravnajo samozaščitno. Napovedi so zaostrene, saj se bo središče ciklona približalo tudi našim krajem, je pojasnil meteorolog Agencije RS za okolje (Arso) Branko Gregorčič.

Po napovedih Arsa bodo od danes zvečer do noči na četrtek predvsem v zahodni ter deloma osrednji in južni Sloveniji pogosti močni in dolgotrajni krajevni nalivi. Zaradi napovedi velikih količin padavin so za jugozahod države izdali rdeče opozorilo.

Kot je v izjavi za medije dejal Gregorčič, bo dinamika padavin takšna, kot je značilna za jesenski čas, torej okrepljeni južni do jugozahodni vetrovi. V sosednji Italiji se po njegovih besedah že začenjajo padavine, ki se bodo pozno popoldne in zvečer začele širiti tudi proti Primorski, Notranjski in nato naprej proti notranjosti Slovenije.

Meteorološki modeli »napovedujejo res kar intenzivne nalive, ob samih nevihtah tudi dolgotrajne nalive«, je dejal. Pojasnil je, da smo nekaj podobnega letos že imeli v preteklih tednih, a »so napovedi tokrat še nekoliko bolj zaostrene«, ker se bo središče ciklona v sredo prek severnega Sredozemlja približalo tudi našim krajem. Po njegovih napovedih je nemogoče vnaprej napovedati, kje bodo nalivi najmočnejši, bodo pa imeli verjetno nekaj težav tudi v sosednjih državah. V sredo bodo razmere večji del dneva še napete, v noči na četrtek pa se bodo padavine počasi umirjale, je napovedal Gregorčič.

Hudourniške poplave se bodo po napovedih začele sredi noči, po trenutnih izračunih je največja verjetnost zanje v slovenski Istri in na območju Vipave. Pojavijo pa se lahko tudi bolj proti notranjosti države, v spodnjem Posočju, porečjih Sore, porečju Gradaščice in na širšem ljubljanskem območju, v sredo zjutraj in dopoldne pa tudi v pasu iznad Kvarnerja proti ilirskobistriškemu območju ter preko porečij Kolpe in Krke proti Zasavju, je naštel hidrolog na Arsu Andrej Golob.

Izpostavil je, da lahko do močnega naraščanja hudournikov pride v kratkem času, zato so tudi izdali najvišjo stopnjo opozorila. »Od ustaljenih hidroloških razmer do večjih težav, sprva do poplav padavinske vode, nato do močnega naraščanja hudournikov lahko pride v kratkem času, v roku pol ure ali ene ure se lahko razmere zelo hitro zaostrijo,» je pojasnil.

Zaradi navedenih napovedi so se v civilni zaščiti odločili dvigniti prag pripravljenosti, v pripravljenosti bodo tudi vsi centri za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, saj se pričakuje večje število klicev, je pojasnil Behin.

Obenem pa je glede na izkušnje iz preteklega meseca, ko je prihajalo tudi do življenjsko ogrožujočih razmer, prebivalce pozval, da danes poskušajo očistiti meteorne in ostale jaške oziroma meteorne poti. »Kar nekaj listja, vejevja in vsega ostalega se je v tem času nabralo in to predstavlja res velik problem,» je pojasnil. Občane, ki jih je v preteklosti na navedenih območjih že poplavilo, pa je pozval, da si priskrbijo poplavne vreče in zavarujejo objekte, da ne pride do prelivanj z javnih površin. »Včasih je dovolj že 20-centimetrska bariera, da nimamo poplavljenega parketa ali pa večje škode,» je dodal.

Prebivalce je pozval tudi, da poslušajo ukrepe lokalnih skupnosti in gasilcev ter da ne vozijo po poplavljenih cestah, saj se s tem izpostavljajo tveganju, da avtomobili zdrsnejo s ceste in se prevračajo, kar terja nevarno reševanje. Poudaril je, da se je treba zavedati, da se lahko razmere v nekaj desetih minutah spremenijo iz običajnih v ogrožujoče. »Ne gre za nobeno strašenje, vse ekipe bodo pripravljene, ampak največja pripravljenost je vedno, kolikor smo občani in državljani samopripravljeni,» je še dodal.