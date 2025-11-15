Od danes na motornih vozilih obvezna zimska oprema

Na motornih vozilih je z današnjim dnem obvezna zimska oprema, torej zimske pnevmatike z dodatno oznako M+S ali letne pnevmatike s snežnimi verigami (ki jih seveda pustimo v prtljažniku in uporabljamo po potrebi). Ta je za motorna in priklopna vozila v cestnem prometu po zakonu v Sloveniji obvezna od 15. novembra do 15. marca, v Italiji pa do 15. aprila.

Menjava pnevmatik oziroma opremljanje z verigami je obvezno, saj pri nižjih temperaturah letna pnevmatika izgublja oprijem, ker se ne uspe segreti. Zavorna pot z letnimi pnevmatikami je precej daljša, pa tudi v ovinku bo vozilo prej zdrsnilo.

Če so razmere zimske izven navedenega obdobja, pa je zimska oprema obvezna tudi takrat.