Od danes obvezna zimska oprema na vozilih

Od danes pa do 15. marca v Sloveniji, do 15. aprila pa v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem, prihodnje leto morajo biti vsa vozila opremljena z obvezno zimsko opremo. Alternativa temu so letne pnevmatike, če ima voznik v prtljažniku še snežne verige. Ustrezno opremljeno mora biti tudi priklopno vozilo.

Primerna oprema avtomobila, ko temperature padejo pod sedem stopinj Celzija, so le kakovostne zimske pnevmatike, poudarjajo na AMZS. Zimske pnevmatike imajo poleg opazno globljega profila in lamel za boljši oprijem tudi drugačno gumeno zmes, ki je namenjena nizkim temperaturam. Po navedbah AMZS zmes letnih pnevmatik pri nizkih temperaturah otrdi, posledično pa se poslabšata oprijem in vodljivost vozila.

Razliko med zimsko in letno pnevmatiko ponazarjajo tudi z dolžino zavorne poti. Po podatkih AMZS je pri hitrosti 50 kilometrov na uro zavorna pot v snegu z zimskimi pnevmatikami 31 metrov, z letnimi pa 62 metrov. Na poledeneli cesti pa je pri hitrosti 30 kilometrov na uro zavorna pot z zimskimi pnevmatikami 57 metrov, medtem ko je z letnimi 68 metrov.