Od leta 2026 bo 4. oktober v Italiji spet praznik in dela prost dan

Od prihodnjega leta bo na Apeninskem polotoku 4. oktober, ki je posvečen svetemu Frančišku, zavetniku Italije, spet državni praznik in tudi dela prost dan, kot je veljalo do leta 1977, ko so praznik ukinili. Zeleno luč je danes po poslanski zbornici prižgal še senat, 4. oktober pa bo znova praznik šele prihodnje leto in ne že to soboto, ker mora biti zakon prej objavljen v uradnem listu. Leta 2026 bo med drugim minilo natanko osem stoletij od smrti svetega Frančiška, v predlogu zakona, ki bo torej doprinesel dodaten praznik v državi, pa je omenjen tudi spomin na preminulega papeža Frančiška.