Od polnoči v Sloveniji bencin cenejši, dizel dražji

V Sloveniji se bodo opolnoči cene pogonskih goriv zunaj avtocest spremenile. Bencin bo cenejši, medtem ko se bo dizelsko gorivo podražilo. Po novem bo za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti 1,382 evra za liter, kar je 0,8 centa manj kot v minulem 14-dnevnem obdobju. Liter dizla pa bo stal 1,426 evra, kar je 0,5 centa več. Podražilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 0,9 centa na 1,010 evra za liter. Nove cene bodo veljale do 5. junija, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah pa trgovci določajo sami.