Regulirani ceni 95-oktanskega bencina in dizla bosta v naslednjem 14-dnevnem obdobju nekoliko višji. Liter bencina bo s torkom zunaj avtocest stal 1,456 evra, 1,2 centa več kot trenutno, cena litra dizla pa bo s 1,504 evra višja za 2,3 centa.

Nove cene bodo veljale do vključno 31. julija, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.